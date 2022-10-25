Популярная украинская блогерша и одна из самых ярких участниц шоу "Холостяк" Юлия Бельченко, которая получила милое прозвище "Зайка", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила необычное видео, в котором показала все свои прелести в нескромном наряде.

В коротком видео можно увидеть, как Юлия эпатажно позирует фотографу в комнате с тусклым светом. Перед камерой она появилась в узком коротком платье кожаной текстуры и пастельного оттенка, которое идеально легко по фигуре, подчеркивая все округлости. Волосы девушки собраны в высокий хвост на макушке, а на ее лице яркий макияж, она томно смотрит в объектив.

В подписи к публикации Бельченко написала: "Женственность". А поклонники тут же принялись комментировать ее новое видео: "Красавица. Юлечка, вы очарование", "Супер!", "А кто делает Вам такие съемки?", "Видео просто крутое", "Очень круто", "Соблазнительная девушка", "Красотка", "Очень красивая", "Такая красивая и очаровательная".

Напомним, "Как же это красиво": "Холостяк" Макацария прижался к молоденькой жене прямо на прогулке, фото.

Как сообщала Politeka, "Труд дает плоды": Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой визит в прифронтовую область, видео.

Также Politeka писала, что Приемная дочь Потапа похвасталась стильной обновкой: появились фото.