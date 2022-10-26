Популярный украинский кулинар, шоумен и блогер Евгений Клопотенко, который был победителем одного из сезонов шоу "Мастер Шеф", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз ресторатор показал необычную фотографию и рассказал, что делать, когда нет света.

Как видно, на снимке Евгений показал темную улицу, на которой работает его ресторан, и сообщил, что они начали экономить электричество. По словам кулинара, его команде удалось сократить потребление электроэнергии в три раза, а для посетителей зажигают свечи внутри ресторана.

В подписи к публикации Клопотенко поделился: "Вечером, в основном, зажигаем свечи. Оно однажды даже больше стало о любви. Если у вас нет света – приходите к нам. Можно не только поесть, но и зарядить телефон. И даже если будем совсем без света, то есть печь. В нем горит настоящий украинский огонь, которому ничего не страшно. Такой огонь не поглотит ни темноты. Выстоим и победим всей страной. Ибо имеем огонь не только внутри печки".

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