Как сообщает Politeka.net, популярная телеведущая Лилия Ребрик в любой сезон выглядит эффектно и стильно, восхищая своими шикарными образами. С приходом осени она перешла на более теплые платья и брючные костюмы.
Так, ведущая продемонстрировала яркий и трендовый осенний образ на своей странице в Instagram.
На опубликованных в Instagram кадрах Лилия Ребрик идет по улице в юбке-миди нежного молочного цвета, наверх она набросила длинный свитер в тон. Знаменитость подчеркнула тонкую талию пояском, а также акцентировала лук высокими сапожками и ветровкой оливкового оттенка.
Завершают образ распущенные волосы и нежный макияж, а также лучезарная улыбка Лилии Ребрик. На кадрах телеведущая показала съемочный процес и как ее прямо на улице готовят к прямому эфиру.
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"Работаем. Улыбаемся, а значит не сдаемся", - добавила телеведущая в подписи к кадрам.
Стоит отметить, что после нападения россии Лилия Ребрик вместе с семьей осталась в Украине. Вместе с мужем, хореографом Андреем Диким телеведущая Ребрик воспитывает двух дочерей – Диану (2012) и Полину (2018).
Напомним, Ребрик в воздушном платье-вышиванке объявила о важном событии.
Как сообщала Politeka, Ребрик наглядно показала, где в Украине уже началась зима.
Также Politeka писала, Ребрик удивила содержимым своей сумочки, дочери положили маме особенные предметы.