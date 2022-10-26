Как сообщает Politeka.net, популярная телеведущая Лилия Ребрик в любой сезон выглядит эффектно и стильно, восхищая своими шикарными образами. С приходом осени она перешла на более теплые платья и брючные костюмы.

Так, ведущая продемонстрировала яркий и трендовый осенний образ на своей странице в Instagram.

На опубликованных в Instagram кадрах Лилия Ребрик идет по улице в юбке-миди нежного молочного цвета, наверх она набросила длинный свитер в тон. Знаменитость подчеркнула тонкую талию пояском, а также акцентировала лук высокими сапожками и ветровкой оливкового оттенка.

Завершают образ распущенные волосы и нежный макияж, а также лучезарная улыбка Лилии Ребрик. На кадрах телеведущая показала съемочный процес и как ее прямо на улице готовят к прямому эфиру.

"Работаем. Улыбаемся, а значит не сдаемся", - добавила телеведущая в подписи к кадрам.

Стоит отметить, что после нападения россии Лилия Ребрик вместе с семьей осталась в Украине. Вместе с мужем, хореографом Андреем Диким телеведущая Ребрик воспитывает двух дочерей – Диану (2012) и Полину (2018).

Напомним, Ребрик в воздушном платье-вышиванке объявила о важном событии.

Как сообщала Politeka, Ребрик наглядно показала, где в Украине уже началась зима.

Также Politeka писала, Ребрик удивила содержимым своей сумочки, дочери положили маме особенные предметы.