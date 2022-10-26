Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Джамала, покинувшая польские "Танцы со звездами" в шестом эфире в начале октября, вернется на паркет. На своей странице в Instаgram артистка заинтриговала фанатов и отметила, что имеет для всех новость.
Звезда показала, что готовится к новому выпуску танцевального шоу. Джамала заинтриговала интересными новостями и сюрпризами, о которых скоро расскажет.
"На этой неделе вас ждет много новостей от меня. Во-первых, я снова в тренировочном зале. Это моя последняя неделя на моих благотворительных "Танцах со звездами" в Польше, где я буду и танцевать и петь для вас. Вас ждет еще одна новость, о которой расскажу потом, – сообщила звезда.
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Она также рассказала, что встретилась с Яцеком Ешке для тренировки перед финалом впервые после того, как он стал отцом. Украинка сняла видео, где тренер эмоционально объяснял что-то паре.
Напомним, что на протяжении проекта у Джамалы была миссия – собирать деньги для детей в Украине и привлекать внимание к войне. Поэтому благодаря финалу звезда снова сможет напомнить о себе и событиях в ее стране.
Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".
Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.
Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.