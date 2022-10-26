Оля Цибульская отметила, что нет украинца, который бы не прочувствовал боль этой войны, но у каждого она разная, каждый пережил что-то свое.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Ольга Цибульская с самого начала вторжения россии находится в Украине. Она активно волонтерит и дает благотворительные концерты, сотрудничая с проверенными Фондами помощи. В интервью для GLOSTER FM она рассказала насколько иногда трудно и болезненно выступать перед защитниками.

В частности, певица призналась, что почувствовала невыносимую душевную боль после выступления в военном госпитале. Этот визит стал для нее пока самым болезненным из всех.

"Это очень сложно эмоционально. Я понимаю, что после таких визитов нам нужно запасаться человеческой любовью и теплом. Ведь когда ты стоишь возле постели парня, который младше тебя на семь лет, у него нет ног, а жена беременная, но он ей об этом не говорит, чтобы та доносила малыша - это невыносимо больно. И я не могла подобрать слов. Я поняла, что если есть свободное время мы должны поддерживать пострадавших людей, теплом, словами, улыбками", - заявила Оля Цибульская.

Оля Цибульская отметила, что нет украинца, который бы не прочувствовал боль этой войны, но у каждого она разная, каждый пережил что-то свое. Потому и общение с разными людьми - долно прохоть по-разному.

"Нам нужно сделать так, чтобы они чувствовали себя полноценными людьми и они снова вернулись к нормальной жизни... Ты просто видишь, когда нужно подойти и сесть рядом, взять за руку и помолчать. А когда нужно просто поговорить о чем-то нейтральном. Им точно не нужна жалость", - добавила артистка.

Напомним, Цибульская после "хлопка" в Крыму замахнулась на Кремль и обратилась к украинцам.

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