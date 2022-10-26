Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Ткач, который вместе с коллективом студии гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил забавное видео, в котором показал, как пытался экономить электроэнергию.
Так, в забавном ролике Юрий показал, как проходит день семьи в условиях экономии света. Так, начиная от водных процедур утром до чтения новостей в кафе, комик всеми силами пытался экономить, еще и семейство пытался приучить к экономии. Правда, пользователи обратили внимание, что в ролике снималась не настоящая жена артиста, а подставные актеры – женщина и двое детей.
В подписи к публикации Ткач написал: "Короче говоря, экономлю электроэнергию". Поклонники тут же принялись комментировать юмористический ролик комика: "Что это за женщина?", "Юрчик вы лучший экономист электроэнергии", "А по всему дому свет", "А это точно ваша жена?", "Юрчик, ты прелесть. Всегда всем поднимаешь настроение", "Смотрю всегда с удовольствием", "Юрчик, ты красавчик", "Юрчик, вы как всегда супер!", "Берем пример", "Типичный украинец в последние дни".
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