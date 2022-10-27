Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Ольга Цибульская с самого начала вторжения россии находится в Украине. Она активно волонтерит и дает благотворительные концерты, сотрудничая с проверенными Фондами помощи. В интервью для GLOSTER FM она рассказала, что помогает ей отвлечься от войны и держаться морально.
Оля Цибульская признается, что новости, которые она читает, приводят ее в уныние и грусть. Кроме того, она чувствует душевную боль, когда встречается с украинскими защитниками в госпиталях. Но есть то, что опмогает ей держаться.
"Это война происходит ценой моих планов, молодости и мечтаний. Ценой жизни людей, которых я люблю. Ценой городов и населенных пунктов, которых я люблю. Я хочу, чтобы в моей прекрасной Украине, счастливой и независимой, без орков, войны и страшных событий - жили дети, внуки и правнуки. И я тоже хочу жить здесь. И это единственное желание, жить в Украине, меня очень сильно вдохновляет и отвлекает", - поделилась Ольга Цибульская.
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Артистка также добавила, что верит в победу Украины и хочет наслаждаться жизнью, хочет чувствовать, что нужна своим людям так, как они необходимы ей.
Напомним, Цибульская после "хлопка" в Крыму замахнулась на Кремль и обратилась к украинцам.
Также Politeka писала, что Цибульская засветилась с мужем, поделившись счастливым моментом.
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