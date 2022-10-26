Популярная артистка, актриса театра и кино 56-летняя Ольга Сумская нередко впечатляет образами в Инстаграм. Звезда любит публиковать новые фото и демонстрировать смелые луки.
Ольга также любит баловать себя модной одеждой, на публике всегда блистает в классических костюмах и платьях в патриотичном стиле. Также звезда не отказывается от спортивного стиля для повседневности.
В розовом костюме, словно у куклы Барби, Сумская похвасталась обновкой - новыми берцами.
Также Ольга с распущенными волосами и без макияжа похвасталась новым костюмом желто-горячего цвета.
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«Что ни говори, а желтый мой любимый цвет. Вот такой нежный, яркий, невероятный костюм. И длина, и капюшончик и, конечно, патриотические мотивы – все как я люблю. А петушок! Золотой петушок нашей победы», - рассказала Сумская в своем Instagram, красуясь перед домашним зеркалом.
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