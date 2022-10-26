Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта телеведущего Никиты Добрынина и родила ему сына Льва, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась кадрами из необычной фотосессии в Париже.

Как видно, на новых фотографиях Даша показала лицо вблизи. Перед камерой она появилась в необычной локации, на прогулку она вышла в темном пиджаке оверсайз в тонкую белую полоску. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и загадочный вид.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Сменила главное фото". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото блогерши, засыпая ее комплиментами: "Какие фото", "Очень красивая подборка. А как передает характер", "Ну очень красивая", "Очень красивая", "Красотка", "Очень-очень красивая", "Третье фото – просто принцесса Уэльская Кэтрин", "Какая же красотка", "Красивая невероятно", "Эффектная", "Моя любимая серия фото", "Даша, когда мы увидим подкаст с тобой у Петра?", "Украинки невероятные красотки", "Умеете передать эмоции. Очень красивые фото", "Вы такая красивая", "Завораживающая красота".

Напомним, "Лучше зима без света, чем…": Цымбалюк из "Крепостной" поддержал украинцев после ударов по энергетике.

Как сообщала Politeka, "Немного ешь уже": Ефросинина подчеркнула фигуру темным нарядом и озадачила украинцев.

Также Politeka писала, что "Девушки в Париже": Квиткова из "Холостяка" показала развлечения за границей вдали от мужа, видео.