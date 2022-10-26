Певица Оля Цибульская много лет скрывала своего мужа от широкой общественности, из-за чего вокруг ее личной жизни ходили самые разные слухи. Лишь недавно она показала его публики - им оказался Сергей Грисюк, который является руководителем ТОВ "Радивиловмолоко" - семейного предприятия, которым также управляют его отец и брат.
В интервью для GLOSTER FM онаответила на вопрос журналистов о том, повлияла ли как-то публичность на ее отношения с Сергеем.
"Муж просил гонорар за то, что помыл посуду. А если серьезно, вообще мы смеялись, потому что я ему говорила: "Сними эти носки, потому что ты публичная личность". Но в целом ничего не изменилось", – заявила исполнительница.
Оля Цибульская раскрыла секрет крепких отношений с мужем, в отношениях с которым уже 20 лет.
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"Для меня самое ценное в этих отношениях – это наш сын. А еще то, что для мужа я всегда Оля, а не артистка. Потому что в тот момент, когда мы решили быть вместе, я тоже была артисткой того масштаба, на западе Украины.Там я тоже была узнаваема, у меня были концерты. Но он на меня смотрел как на человека. И эта человеческая история, а не когда тебя меряют социальными достижениями, она держит меня больше всего", - поделилась подробностями Оля Цибульская.
Напомним, Цибульская после "хлопка" в Крыму замахнулась на Кремль и обратилась к украинцам.
Также Politeka писала, что Цибульская засветилась с мужем, поделившись счастливым моментом.
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