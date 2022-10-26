Популярная украинская певица Оля Полякова, которая еще до войны стала судьей нового сезона вокального шоу "Голос країни", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась в соцсети ярким фото и рассказала об особой дате.

Как оказалось, в этот день 26 октября Оля традиционно устраивала большой сольный концерт в Киеве. Конечно, во время войны сделать это она не смогла, но придумала нечто особенное.

"Для нас с вами 26 октября давно стало особой датой – днем ​​встречи с моими поклонниками со всей страны на грандиозном концерте в Киеве. Уверена, что чрезвычайная энергетика в этот день даст мощный толчок большому делу, которое мы сегодня начинаем. В наших силах обеспечить украинским военным медицинскую реабилитацию в лучших центрах страны. Мне выпала честь стать амбасадоркой столь важной благотворительности вместе с Национальным реабилитационным центром НЕСЛОМНЫЕ. Сегодня, 26 октября, начинаем сбор 1 000 000 гривен на проект "Протезы для Несокрушимых". Наша цель – приобрести бионические протезы для военных и гражданских украинцев, взрослых и детей, пострадавших от войны", - рассказала Полякова в подписи к публикации.

Также в своем посте Оля раскрыла подробности этого сбора, рассказала о партнерах и поделилась эмоциями о того, что в Украине есть такие профессиональные медицинские учреждения, которые дают шанс на полноценную жизнь пострадавшим от войны людям.

"Надеюсь, что каждый из вас сможет приобщиться и внести свой вклад в пользу тех, кто нуждается в этом больше всего. Поддерживаем друг друга в самые сложные времена и вместе будем праздновать, когда эта черная полоса пройдет. Также прошу вас поддержать и распространить этот пост. Оставляю ссылку на сбор средств в шапке профиля!", - добавила Полякова.

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