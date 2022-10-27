Жена продюсера "Квартал 95" - актриса Анна Саливанчук, звезда сериала "Одного разу під Полтавою", призналась, что ее возмутило поведение российских коллег, поддержавших войну в Украине. Впрочем, больше ее удивило поведение украинцев, живущих на россии.



В интервью для "ЖВЛ" она назвала имя украинской актрисы, которая стала для нее одним из главных разочарований.

В частности, Анну Саливанчук удивило и разочаровало поведение ее бывшей подруги, актрисы из "Будиночок на щастя" та "Останнього москаля" Галины Безрук, которая выбрала молчание.

Саливанчук удивило, что украинка осталась на россии после вторжения в Украину и продолжила сниматься там в российских проектах. Актриса предположила, что Галина Безрук выбрала такую позицию, потому что боится потерять мужа-россиянина.

"Да, это моя подруга была. Мы с ней много общались. Я не могу выставляла фото с красной дорожки в рф, уМихалкова, который предатель. Затем выставляла тарелки фильмов, где она сейчас снимается, мюзиклы, где она работает. Наверное, она боялась потерять мужа. Но что это за муж, что он не поддерживает, когда такая ситуация", — возмутилась Анна Саливанчук.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" взбесила украинцев видео с кривляниями.

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" посмеялась над русскими после запугивания.

Как Politeka сообщала, жена продюсера "Квартал 95" неожиданно обратилась к украинкам и удивила кадрами.