Популярная украинская телеведущая и соведущая Юрия Горбунова в прошлом сезоне шоу "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук, которая недавно вышла замуж и теперь живет на две страны – Украину и Швейцарию, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась своими мыслями о происходящем в Украине.

По словам Иванны, она чатсо читает истории украинцев, и у нее слезы наворачиваются на глазах. В последнее время россия нанесла массированные удары по критической инфраструктуре украинских городов, что привело к тому, что миллионы людей без света, воды, тепла и связи. Телеведущая призналась, что ей больно за невинных людей, детей, военных, которые отдают свою жизнь, защищая свою землю.

"Да, я не слышу взрывов, надо мной не летают дроны, у меня не выключают свет. Но это не значит, что я не сочувствую, что у меня дома нет близких, друзей, что я не люблю свою Украину. Но на днях я прочла две фразы, которые напомнили мне о важном: 1) Лучше одна тяжелая зима в Украине, чем всю жизнь с россией. 2) Мы можем быть без света, зато свободны. Меня они пробрали до мурашек. Мне захотелось поделиться с вами своими мыслями и двумя фразами. Возможно, они вас тоже хотя бы немного подбодрят. Вспомните, ради чего вы сражались до сегодняшнего дня. Вспомните, что добро всегда побеждает и рано или поздно, мы выберем нашу свободу. Помните, нас защищают самые смелые защитники и защитницы, а все службы спасения каждый день творят чудеса. Я обнимаю каждого из вас. Мое сердце из Украины…", - поделилась Онуфрийчук.

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