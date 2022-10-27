Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая не раз попадала в скандалы из-за языкового вопроса, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз блогерша и основательница благотворительного фонда выложила новое видео, в котором ответила на критику и рассказала о своем новом интервью.

В своем видеообращении Маша рассказала о том, как война повлияла на украинцев и на их эмоциональное состояние. По словам телезвезды, эту боль, которую мы все переживаем, это даже не стресс. Но с этим нужно учится жить. Именно поэтому она решила сделать интервью со специалистами, которые делятся полезными рекомендациями.

А в подписи к публикации Ефросинина подняла тему критики своего похудения: "Когда я похудела на 17 кг, родив Нану, я прочла в газете предположение журналистки, что "ни фига Ефросинина не рожала, она делала липосакцию, пока ребенка ей вынашивала суррогатная мать". С тех пор прошло уже 18 лет. Газета уже почти не существует. А вот желание людей обслюнявить чью-то потерю или набор веса остается неизменным. Уважаемые, благодарю всех за приятные слова под предыдущей корреспонденцией, и искренне не благодарю всех диагнозов, которые вы мне поставили! Для этого у меня есть врачи! А вы пойдите посмотрите на себя в зеркало и загляните в свой холодильник – это и есть вы! А это и есть единственное, о ком надо сильно заботиться".

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