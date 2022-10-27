Популярная украинская фитнес-тренер и эксперт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая была женой спортсмена Вячеслава Узелкова и родила ему двоих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила новое видео со своей тренировки и заинтриговала новой программой спорта и здорового питания.

В новом ролике Марина занимается на коврике в просторной комнате у панорамного окна. Перед камерой она пояивлась в узком светлом костюмчике из лосин и короткого топа. Этот наряд только подчеркнул подтянутую фигуру и упругий пресс знаменитости. Ее волосы заплетены в косичку, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Боржемская напсиала: "А знаете какой будет ноябрь? Очень-очень горячим. Еще больше крутых жиросжигающих тренировок, еще больше рецептов еще удобнее в приготовлении меню, еще больше дополнительной информации и полезных советов. Даю гарантию, вы пожалеете, что не пришли раньше и задумаетесь, как жили без моей программы. Мир меняется, он уже не будет прежним! Меняйтесь вместе с миром, поглощайте предоставленную информацию, которую я с командой предоставим в программе. Мы даем бесценные знания, необходимые для вашего здоровья, качественной жизни и хорошего настроения. Тренировка тонизирующих, производящих эндорфины, ускоряют метаболизм и чувство собственного достоинства от проделанной работы. В моей программе самый большой комплекс тренировок на все группы мышц".

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