Как сообщает Politeka.net, украинская актриса и звезда сериала "Свати" Анна Кошмал была поражена сообщением, которое получила недавно из россии. Россиянин как ни в чем не бывало написал знаменитости и попросил ее спеть на конкурсе "Студенческая осень". Скриншот с сообщением Анна Кошмал опубликовала на своей странице в Instagram.
Аннe Кошмал поразило то, насколько далеки россияне от реальности. В то время, как одна часть российских граждан безжалостно обстреливает мирные украинские города вторая – без зазрения совести предлагает украинке их развлечь "по доброте душевной".
"Привет, Оренбург на связи. У нас тут конкурс "Студенческая осень", и мы хотели взять на конкурс песню "Мой маленький оркестр", которую ты пела в сериале. И было бы славно, если бы ты могла выступить на нашем конкурсе по доброте душевной. Мало ли, будешь в Оренбурге с 7 по 10 ноября примерно", – на полном серьезе написал россиянин.
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"Они там что, в каком-то параллельном мире живут?!" – возмутилась шокированная актриса.
Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.
Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.
Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.