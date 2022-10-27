Украинская актриса и певица Анна Тринчер тяжело переживает потерю, которая настигла ее сразу после свадьбы с блогером Александром Волошиным.

Напомним, Тринчер и Волошин поженились 24 сентября в Киеве. По словам певицы, это был самый волшебный день в ее жизни.

Однако впоследствии произошло то, чего Тринчер, как оказалось, всегда боялась.

«Сбылся мой самый большой страх всей жизни: я потеряла обручальное кольцо в такси. Оно было мне немного великовато, потому что я похудела, и она немного «бултыхалось» на мне, и просто выпало. Честно говоря, я где-то два дня пыталась это принять, отойти от этого, потому что очень многие говорят, что это плохая примета», - призналась Тринчер в эфире ЖВЛ .

Певица также рассказала, что кольцо было очень красивым и дорогим – с бриллиантами и красным золотом.

«Эта потеря была очень болезненной для меня», - рассказала певица.

Анна Тринчер надеется, что ее муж Александр Волошин подарит ей новое обручальное кольцо. Но если этого не произойдет, Тринчер готова купить его сама.

Напомним, что в молодой семье Тринчер разразился громкий скандал – певица не хочет менять фамилию.

В этом конфликте мама Ани встала на сторону Волошина.

Кроме того, Politeka.net писала, что Анна Тринчер после пластики показала свои новые формы в кружевах.