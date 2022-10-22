Популярна співачка та актриса Ганна Трінчер заговорила про стиль, який їй чомусь не йде.

Українська співачка Ганна Трінчер, яка менше місяця тому одружилася, продовжує привертати увагу до себе всіма доступними способами. Заради обговорень раніше Трінчер докладно розповіла про свою пластику та у перші тижні ділилася кожним моментом.

Зараз Ганна любить на камеру ділитися різними моментами, які наголошують на її привабливості. Також Трінчер незмінно наголошує на збільшених грудях і не приховує її на примірках нового одягу.

На цей раз дівчина покрасувалася в білизні і розповіла про новий підібраний образ, пояснивши, чому рідко зав'язує локони.

"До речі, не можу прийняти себе з хвостом, мені здається, що він мені не йде" - висловлюється Ганна під новими кадрами.

Після того, як цього разу Трінчер розповіла про бажання подарувати коханому годинник на його свято, дівчина зіткнулася з критикою, адже через забобони не можна дарувати коханим.

«Я, яка дарую йому годинник уже три роки… Рамки лише у вас у голові! Ох ви ж мої забобонні! – поділилася Ганна.

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