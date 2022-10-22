Українська співачка Ганна Трінчер, яка менше місяця тому одружилася, продовжує привертати увагу до себе всіма доступними способами. Заради обговорень раніше Трінчер докладно розповіла про свою пластику та у перші тижні ділилася кожним моментом.
Зараз Ганна любить на камеру ділитися різними моментами, які наголошують на її привабливості. Також Трінчер незмінно наголошує на збільшених грудях і не приховує її на примірках нового одягу.
На цей раз дівчина покрасувалася в білизні і розповіла про новий підібраний образ, пояснивши, чому рідко зав'язує локони.
"До речі, не можу прийняти себе з хвостом, мені здається, що він мені не йде" - висловлюється Ганна під новими кадрами.
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Після того, як цього разу Трінчер розповіла про бажання подарувати коханому годинник на його свято, дівчина зіткнулася з критикою, адже через забобони не можна дарувати коханим.
«Я, яка дарую йому годинник уже три роки… Рамки лише у вас у голові! Ох ви ж мої забобонні! – поділилася Ганна.
Нагадаємо, Ганна Трінчер перед весіллям блиснула пружними принадами, відео.
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