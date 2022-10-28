Влюбленные, как оказалось, за 10 дней до праздника хотели его отменить. Причиной тому, по словам Тринчер, стала ситуация с организаторами их свадьбы.

«Дело в том, что мы, к сожалению, доверились некомпетентному организатору. В последний момент, за 10 дней до свадьбы, мы поняли, что почти ничего не готово. Конечно, мы попали на деньги», - рассказала Тринчер «ЖВЛ» .

По словам певицы, немного, но определенная сумма денег уже была оставлена ​​в качестве задатков за локацию, декор. Поэтому Тринчер и Волошин решили, что лучше отказаться от свадьбы и потерять какие-то деньги, чем краснеть перед гостями.

«И мы решили просто отменить, потому что наши нервы были просто уже на отметке. Мы не могли уже больше терпеть», – объяснила Анна.

Как известно, свадьба все же состоялась. Анни Тринчер и Волошин стали семьей 24 сентября. Но, как оказалось, после праздника их настигли новые неприятности.

Тринчер потеряла свое кольцо. По словам девушки, она похудела и обручальное кольцо было немного большим, поэтому во время поездки в такси слетело с ее пальца.

«Честно говоря, я где-то два дня пыталась это принять, отойти от этого, потому что очень многие говорят, что это плохая примета», - объяснила Тринчер.

Также сообщалось, что Анна отказалась брать фамилию мужа, и в семье разразился серьезный конфликт.

В скандал даже вмешались родители, а их друзья пытаются помочь им найти компромисс.