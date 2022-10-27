Українська акторка ті співачка Анна Трінчер важко переживає втрату, яка наздогнала її одразу після весілля з блогером Олександром Волошиним.

Нагадаємо, Трінчер і Волошин одружилися 24 вересня у Києві. За словами співачки, це був найчарівніший день в її житті.

Однак згодом сталося те, чого Трінчер, як виявилося, завжди боялася.

«Справдився мій найбільший страх всього життя: я втратила обручку в таксі. Вона була мені трошки завелика, тому що я схудла, і вона трохи «бултихалася» на мені, і просто випала. Чесно кажучи, я десь два дні намагалася це прийняти, відійти від цього, бо дуже багато людей кажуть, що це погана прикмета», - зізналася Трінчер в ефірі ЖВЛ.

Співачка також розповіла, що обручка була дуже красивою і коштовною – з діамантами і червоним золотом.

«Ця втрата буле дуже болючою для мене», - розповіла співачка.

Анна Трінчер має надію, що її чоловік Олександр Волошин подарує їй нову обручку. Але, якщо цього не станеться, Трінчер готова купити її сама.

Нагадаємо, що в молодий родині Трінчер вибухнув гучний скандал - співачка не хоче змінювати прізвище.

У цьому конфлікті мама Анни встала на бік Волошина.

Крім того, Politeka.net писала, що Анна Трінчер після пластики показала свої нові форми в мереживах.