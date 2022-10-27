Нагадаємо, Трінчер і Волошин одружилися 24 вересня у Києві. За словами співачки, це був найчарівніший день в її житті.
Однак згодом сталося те, чого Трінчер, як виявилося, завжди боялася.
«Справдився мій найбільший страх всього життя: я втратила обручку в таксі. Вона була мені трошки завелика, тому що я схудла, і вона трохи «бултихалася» на мені, і просто випала. Чесно кажучи, я десь два дні намагалася це прийняти, відійти від цього, бо дуже багато людей кажуть, що це погана прикмета», - зізналася Трінчер в ефірі ЖВЛ.
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Співачка також розповіла, що обручка була дуже красивою і коштовною – з діамантами і червоним золотом.
«Ця втрата буле дуже болючою для мене», - розповіла співачка.
Анна Трінчер має надію, що її чоловік Олександр Волошин подарує їй нову обручку. Але, якщо цього не станеться, Трінчер готова купити її сама.
Нагадаємо, що в молодий родині Трінчер вибухнув гучний скандал - співачка не хоче змінювати прізвище.
У цьому конфлікті мама Анни встала на бік Волошина.
Крім того, Politeka.net писала, що Анна Трінчер після пластики показала свої нові форми в мереживах.