Позиция украинской актрисы театра и кино Галины Безрук ошеломила не только ее коллег и друзей, но и обычных украинцев.

Напомним, 34-летняя Безрук, которая родом из Краматорска, продолжает жить в Москве и сниматься в российских проектах.

Актриса долго молчала о войне, а потом призналась, что сделала свой выбор.

«Если немного пошевелить мозгами, совершенно понятно, почему я нахожусь там, где я есть. Кто мой муж, кто мой ребенок - какой они национальности. Я выбираю семью. Я не выбираю родину, я выбираю семью. Самых близких мне людей - себя и семью", - сказала Безрук в интервью российскому СМИ.

Галина замужем за российским актером Артемом Алексеевым, у них есть дочь.

Коллега Безрук Наталка Денисенко в интервью программе "Зірковий шлях" рассказывала, что после 24 февраля она писала актерам в россию с призывами не молчать, на что Галина ей ответила, что боится и ничего у себя в соцсетях писать не будет, так как может сесть в тюрьму на 15 лет.

В свою очередь обычные украинцы уверены, что брак, который актриса пытается спасти такой ценой, обречен.

«Ничто не вечно под луной. Время покажет, но будет поздно», «Когда бросит муж – вспомнит про Украину», «Она выбрала его, а он выбрал не делать выбор ради нее», «Когда страх одиночества сильнее, чем истина. Обязательно ждет поражение и разочарование», «Сперва он предал правду, потом он предаст и ее», - комментируют пользователи Сети выбор Галины Безрук.

Разочаровала Галина Безрук и своих коллег.

Тем временем певица Земфира решила не молчать о войне, которую развязала россия.

Также Politeka.net писала, что Ксении Собчак пришлось срочно сбежать из россии по паспорту гражданина другой страны.