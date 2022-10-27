Дружина продюсера "Квартал 95" - актриса Анна Саліванчук, зірка серіалу "Одного разу під Полтавою", зізналася, що її обурила поведінка російських колег, які підтримали війну в Україні. Втім, більше її здивувала поведінка українців, які живуть на росії.



В інтерв'ю для "ЖВЛ" вона назвала ім'я української актриси, яка стала для неї одним із головних розчарувань.

Зокрема, Анну Саліванчук здивувала та розчарувала поведінка її колишньої подруги, актриси з "Будиночок на щастя" та "Останнього москаля" Галини Безрук, яка обрала мовчання.

Саліванчук здивувало, що українка залишилася на росії після вторгнення в Україну і продовжила зніматися там у російських проектах. Акторка припустила, що Галина Безрук обрала таку позицію, бо боїться втратити чоловіка-росіянина.

"Так, це моя подруга була. Ми з нею багато спілкувалися. Я не можу зрозуміти. Вона довгий час мовчала, а потім виставляла навіть сторіс, виставляла фото із червоної доріжки в рф, у Михалкова, який зрадник. Потім виставляла тарілки фільмів, де вона зараз знімається, мюзикли, де вона працює. Напевно, вона боялася втратити чоловіка. Але що це за чоловік, що він не підтримує, коли така ситуація", - обурилася Ганна Саліванчук

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