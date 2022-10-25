Те проклятия, которые шлют, я их уже даже не читаю.

Украинская актриса Галина Безрук, которая сыграла одну из главных ролей в комедийном сериале "Будиночок на щастя" и "Останній москаль", объяснила свое молчание о войне в Украине. Она решила оправдать свою трусость в одном из интервью заявлением, что "выбирает семью вместо родной страны".

Долгое время она молчала о войне, чем вызвала волну хейта в свой адрес. Поклонники звезды неоднократно просили ее рассказать правду о зверствах оккупантов в Украине, но Галина Безрук упорно молчала. Сейчас она живет на россии и даже замужем за российским актером Артемом Алексеевым.

"Те проклятия, которые шлют, я их уже даже не читаю. У меня нет времени каждому диванному критику объяснять сложившуюся у меня ситуацию. Если немного пошевелить мозгами, абсолютно понятно, почему я нахожусь там, где я есть [в России]. Кто мой муж, кто мой ребенок - какой они национальности. Я выбираю семью. Я не выбираю родину, я выбираю семью. Самых близких мне людей - себя и семью", - сказала Галина Безрук.



Кроме того, еще до своего публичного заявления по поводу войны в родной стране, Галина писала в переписке с украинской актрисой и звездой сериала "Кріпосна" Наталией Денисенко, что не может ничего сказать, поскольку в таком случае ей будет грозить до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что расстроенная звезда "Крепостной" Денисенко пожаловалась своей куме Мишиной на неприятность.

Как сообщала Politeka, Денисенко призналась, что помогает унять негативные эмоции пока муж служит.

Также Politeka писала, что Денисенко раскрыла свой заработок блогера, эксклюзивные данные.



