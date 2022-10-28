Популярная украинская певица Джамала, которая с первых дней войны начала гастролировать за границей в поддержку Украины, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка порадовала новостями о новом релизе и концертах в Польше.

Как известно, недавно Джамала покинула польскую адаптацию шоу "Танцы со звездами" и, видимо, решила сделать небольшой тур по польским городам. В своем микроблоге артистка опубликовала яркие фото и видео и раскрыла подробности будущего релиза.

На новых фото и видео Джамала запечатлена в интересной локации – это красивый пляж с интересной растительностью. Перед камерой она появлюсь в нескольких разных образах, ее волосы развеваются на ветру, а на лице легкий макияж и загадочное выражение.

В подписи к публикации певица написала: "Новый релиз не за горами, поэтому время для тизеров. В новом выпуске @viva_magazyn поговорили и о том, что побудило на запись "Поклику", и о предстоящих концертах в Польше и обо всем, что случилось с моей жизнью в последние месяцы".

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