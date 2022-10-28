Популярная украинская телеведущая и соведущая Юрия Горбунова в прошлом сезоне шоу "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук, которая недавно вышла замуж и теперь живет на две страны – Украину и Швейцарию, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась редкими кадрами с мамой, которая отмечает свое 60-летие.

Как видно, Иванка сделала слайд-шоу из фотографий, на которых показала красотку-маму и все их большое семейство. Так, судя по снимкам, мама Светлана была очень вовлечена в жизнь дочерей, они много времени проводят вместе, и она присутствовала на всех важных событиях в жизни Иванки.

В подписи к публикации Онуфрийчук рассказала о своей маме и трогательно поздравила ее с днем рождения: "Таких женщин, как мама, больше в мире нет. Сегодня День рождения у моего самого дорогого человека. В этот день я еще раз благодарю, что я именно ее дочь. Она подарила мне и сестричкам невероятную любовь, воспитание – жизненное и духовное тепло. Мама всегда вкладывала и продолжает вкладывать в нас всю свою душу. И именно это меня согревает. И что любопытно, она не только моя мама. Мамуля даст материнский совет и друзьям, и знакомым. Она поможет, если нужно, каждому, кто об этом попросит. Поэтому ее обожают так много людей. Невероятно благодарю тебя, моя родная за то, что ты такая есть у нас. За то, что делала и продолжаешь делать для нас всех. Желаю тебе дожить минимум до 100 лет и быть счастливой. Главное, чтобы с мирным небом над головой. С твоим юбилеем, с 60-летием, мам".

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