Популярная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая стала ведущей одного из сезонов шоу "Орел и Решка", а недавно ушла из продюсерского центра Потапа и Горовой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда вложила новое фото и рассказала о своей депрессии.

По словам Мишель, когда началось российское вторжение, она была далеко от Украины, и как оказалось, второй раз потеряла свой дом. Артистка призналась, что в первые месяцы кинулась волонтерить, помогать, собирать средства для пострадавших людей и армии. Однако, спустя несколько месяцев, когда все немножко адаптировались, она почувствовала, что устала от такого ритма и начала впадать в депрессию.

"Когда я почувствовала, что в Украине люди адаптировались, показалось, что моя задача выполнена. Я начала уставать, мои силы иссякли. После 3-4 месяцев войны у меня началась депрессия. Я второй раз осталась без дома. Страх охватил меня, появилось чувство вины. Я не знала, что делать дальше. Я не могла писать музыку, хотела закрыться от мира и не общаться ни с кем. Только тогда, видимо, наступило осознание происходящего. Из этого состояния меня вытянули ежедневные занятия спортом и медитации. Наконец-то появились силы творить. Я не хотела транслировать негативные мысли, поэтому долго молчала. А когда поняла, что хочу сказать своей публике, вышел трек "Перед рассветом", фламенко-версия "Не знаю" и дуэт "Моя любовь". А уже в ноябре я поделюсь с вами откровенным личным мини-альбомом", - поделилась Андраде.

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