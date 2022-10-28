Как пишет Politeka.net, Кристина Решетник - жена звезды Григория Решетника, который ведет "Холостяка" и "Холостячку". Супруга знаменитости также ведет страничку в Инстаграм, где делится многим интересным.

А в этот раз Кристина поделилась кадрами из прогулки по Вене.

"Вена прекрасно встречает украинцев. К примеру, на стойке в отеле поздно ночью, менеджер спросила, откуда мы. Когда услышала, что из Украины глаза округлились до больших размеров. А когда узнала, что мы живем в Киеве с тремя детьми, начала плакать. И постоянно спрашивать: "Как это возможно? Как вообще там?", - написала Кристина.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Не слепые люди видят где находится правда", "Да, если бы вы знали, что делали люди в первые дни наступления на Николаев, вы были бы ошеломлены! Мы выдержали, потому что сплотились сразу, помогали все, обычные люди, предприятия! Все вместе! У нас много героев", "Прекрасные", "Прочла со слезами на глазах".

Напомним, жена Решетника позволила себе отвлечься и выехала из Украины

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