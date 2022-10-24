Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который ведет шоу "Холостяк". У звезды есть жена Кристина, которая родила ему троих детей, но пара на этом не собирается останавливаться. А в этот раз звезда поделился с украинцами в интервью многим интересным. Фрагмент данного общения опубликовало "ЖВЛ" у себя на страничке.
"В эксклюзивно для ЖВЛ Григорий Решетник рассказал, как он спасал родителей из Николаева, за что его жене досаждают хейтеры, и собирается ли пара усыновлять ребенка?", - написано было в анонсе.
"Родители несколько недель были в Николаеве. Отец не хотел ехать, у мамы нервные срывы начинались. И я вел дискуссии с папой, а когда прилетело на соседнюю остановку в нескольких ста метрах от дома родителей, я просто сказал, нужно вам эвакуироваться, договорился", - сказал Решетник об эвакуации родителей.
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