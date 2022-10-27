Кристина Решетник также призналась, что позволилая себе быть счастливой и наслаждаться моментом - смеялась и благодарила мужа, за то, что взял с собой.

Как сообщает Politeka.net, украинский ведущий Григорий Решетник отправился в Австрию с рабочей поездкой. Через несколько дней к нему присоединилась и жена. Кристина Решетник на своей странице в Instagram рассказала о своих впечатлениях о пребывании за границей, сравнив с украинскими реалиями.

Как рассказала жена телеведущего, в Австрии там сейчас все по-другому - улицы светятся, людей тьма, все гуляют до ночи и авто ездят по ночам. Ей даже трудно поверить в то, что в 5-ти часах от Украины, здесь совсем другая жизнь.

Она также призналась, что позволилая себе быть счастливой и наслаждаться моментом - смеялась и благодарила мужа, за то, что взял с собой. Кристина Решетник пыталась переключиться и не читать новостей.

"Мне эти несколько дней были крайне необходимы. Из-за постоянных сирен и боязни за детей, семьи, я чувствовала, что даже моя super charged, отнюдь на 8 месяцев напряженной жизни в потоке негативных новостей и страха, не могут не влиять на организм. А я себе физически не могу позволить такого - у меня же 3-ое активных мальчиков", - добавила Кристина Решетник.

Она также опубликовала счастливые кадры, на которых гуляет по улочкам Вены со счастливой улыбкой на губах.

Напомним, что жена Решетника в красном пиджаке сразила своим примером.

Как сообщала Politeka, Решетник с любимой женой отдались чувствам перед камерой.

Также Politeka писала, что жена Решетника поделилась чувствами, прогулявшись с возле уничтоженной российской техники.