Как пишет Politeka.net, Кристина Решетник - жена Григория Решетника, который ведет шоу "Холостяк и "Холостячка". Жена знаменитости также активно ведет блог в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Кристина решила показать своих родителей.

"Мама. Папа.

Лучшие ощущения, когда вы рядом

Помню, как 8 месяцев назад мы выезжали из Киева, добирались 20 часов в Ивано-Франковск и плакали, когда могли наконец обнять самых родных. Сложно описать даже эти ощущения. Хотя каждый украинец понимает, о чем я сейчас пишу… Ценишь такие мгновения сейчас еще сильнее", - написала Решетник под публикацией.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Как я вам завидую по доброму, моих родителей уже нет...", "Улыбкой вы точно в маму пошли. Прекрасная семья", "Я из Николаева, родители в Харькове 8 месяцев нет возможности увидеться, как я вас понимаю", "Дима очень похож на вашу маму, Христинка!".

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник разоткровенничался о спасении родителей из Николаева

А еще Politeka писала, что ведущий шоу "Холостяк" Решетник поделился планами о пополнении в семействе

Также Politeka сообщала, что жена Решетника отвезла сыновей к бабушкам и показала веселые развлечения



