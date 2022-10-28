Популярная украинская блогерша и одна из самых ярких участниц шоу "Холостяк" Юлия Бельченко, которая на проекте получила милое прозвище "Зайка", часто радует аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила необычное видео, в котором показала книгу, соавтором которой стала.

Как оказалось, это книга о войне, и она имеет специфическое название – дату начала полномасштабного российского вторжения в Украину – 24 февраля. По словам Юлии, в этой книге собраны воспоминания людей, которые навсегда отпечатались в памяти об этом страшном дне. Также блогерша сообщила, что хочет разыграть два экземпляра этого издания среди своих фолловеров.

"Я стала соавтором книги "Дневника о войне". На этих страницах собраны воспоминания о дне, который отчеканился в нашей памяти навсегда. Мы – свидетели исторических событий. Я хочу подарить две книги в вашу домашнюю библиотеку. Ее вы можете передать следующим поколениям. Чтобы я могла выбрать, просто оставьте комментарий: что прежде вы сделаете, когда узнаете нашу победу?", - написала Бельченко в подписи к публикации.

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