Ранее Катя вместе с сыном Михаилом ездила в Израиль к своей сестре и племянникам, а теперь улетела на отдых в Египет.

В этот раз на своей странице в Instagram жена Виктора Павлика разместила забавный и трогательный пост, в котором рассказала о неудачных попытках сделать хорошие фото с ребенком в Шарм-эш-Шейхе.

"Была надежда на хорошие фото с сыном, но пожалуй в другой раз 😁", - написала Екатерина под смазанными, но все равно милыми фото с маленьким Мишкой.

Поклонники звездного семейства в комментариях засыпали жену Павлика комлиментами и делятся своим опытом фотографирования с малышами:

"Это еще что 😂 Я уже дочку (4,5) должна разрешение на съемку спрашивать) И далеееееко не всегда дама его дает 😂";

"Очень хороши в этом платье 😉";

"Какая вы нежная🤍";

"Великолепные фото❤️";

"Ой, да это такой период надо пережить. Сама как вспомню";

"Великолепные фотки 😍Катюша, ты красавица нереальная🔥".

Следует отметить, что Михаил Павлик – четвертый ребенок и третий сын украинского певца. От предыдущих браков у Виктора есть 38-летний сын Александр и 35-летняя дочь Кристина. 21-летний сын артиста Павел скончался в 2020 году от онкологии.

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