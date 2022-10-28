На видео, которое опубликовала ведущая Лилия Ребрик, можно увидеть счастливую украинскую семью, которая наконец воссоединилась.

Как сообщает Politeka.net, Лилия Ребрик стала ведущей проекта "Дочекаюсь", в котором родные люди впервые встретятся после начала войны. Истории героев "Дочекаюсь" понятны сегодня каждому из нас, так как увидеть родного человека хоть на несколько часов - это заветная мечта для миллионов украинцев, которые вынужденно расстались с семьей.

Телеведущая показала в Instagram трогательные кадры воссоединения одной из украинских семей.

"Счастлива быть причастной к таким желаемым встречам. Я верю, что все украинцы вернутся домой. А тот, кто ждет, обязательно дождется!", - отметила Лилия Ребрик.

На видео, которое опубликовала ведущая, можно увидеть счастливую украинскую семью, которая наконец воссоединилась - жена увидела своего мужа, а дети обняли любимого отца.

В комментариях пользователи сети отметили, что такой проект сейчас очень нужен. Многие также признавались, что их немало растрогало опубликованное Лилией Ребрик видео: "Плачу", "Хороший, светлый проект. Вот бы еще стал популярнее, чем "ЖДИ МЕНЯ". Мы этого достойны", "Лилия, ты лучшая! Я тебя обожаю", "Кто ждет, тот обязательно подождёт!", "Лилия, ты как всегда прекрасна".

Напомним, Ребрик в воздушном платье-вышиванке объявила о важном событии.

Как сообщала Politeka, Ребрик наглядно показала, где в Украине уже началась зима.

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