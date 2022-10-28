Анна уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.
В этот раз на своей странице в Instagram Саливанчук показала, как приготовить вкусный киш с шампиньонами и индейкой.
Для рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:
✅Пшеничная мука-250 г
✅Индюшка - 400 г
✅Шампиньоны-400 г
✅Сливочное масло- 120 г
✅Яйца- 4 шт
✅Сыр твердый- 2 ст.л
✅Помидор
✅Мускатный орех молотый - 1/4 ч. л
✅Соль
✅Перец черный молотый по вкусу
✅Зелень по вкусу
"Для этого пирога необходимо подготовить песочное тесто. Для этого растираем холодное сливочное масло с мукой. Можно растирать руками или использовать терку. Далее вбиваем одно яйцо, обязательно добавляем холодную воду и немного соли. Собираем тесто в комок (шар) и откладываем в холодильник на 20-30 минут", - объясняет Анна Саливанчук.
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Для начинки нарезаем индейку и грибы небольшими кубиками, обжариваем на сковороде 7-8 минут, обязательно солим и перчим по вкусу.
Охлажденное тесто разминаем в руках и выкладываем в смазанную форму, пальцами формируем бортики пирога. Тесто прокалываем вилкой по всей поверхности. Подсушиваем основание 15 минут в духовке (температура 190°С).
"Приступим к заливке. Яйца необходимо взбить венчиком до пузырей. Вливаем сливки и добавляем мускатный орех, перец, натертый заранее сыр и соль. Венчиком смешиваем все компоненты. Теперь наполняем форму с основой. Выкладываем грибы с курицей, заливаем с яично-сырой. Завершает композицию изрезанный помидор", — показывает актриса.
Отправляем пирог в духовой шкаф на 30 минут при температуре 190. Готовый киш с индейкой и грибами можно украсить любимой зеленью.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
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