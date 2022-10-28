Актриса и жена продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук показала, что готовит для своей семьи.

Анна уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.

В этот раз на своей странице в Instagram Саливанчук показала, как приготовить вкусный киш с шампиньонами и индейкой.

Для рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:



✅Пшеничная мука-250 г

✅Индюшка - 400 г

✅Шампиньоны-400 г

✅Сливочное масло- 120 г

✅Яйца- 4 шт

✅Сыр твердый- 2 ст.л

✅Помидор

✅Мускатный орех молотый - 1/4 ч. л

✅Соль

✅Перец черный молотый по вкусу

✅Зелень по вкусу

"Для этого пирога необходимо подготовить песочное тесто. Для этого растираем холодное сливочное масло с мукой. Можно растирать руками или использовать терку. Далее вбиваем одно яйцо, обязательно добавляем холодную воду и немного соли. Собираем тесто в комок (шар) и откладываем в холодильник на 20-30 минут", - объясняет Анна Саливанчук.

Для начинки нарезаем индейку и грибы небольшими кубиками, обжариваем на сковороде 7-8 минут, обязательно солим и перчим по вкусу.

Охлажденное тесто разминаем в руках и выкладываем в смазанную форму, пальцами формируем бортики пирога. Тесто прокалываем вилкой по всей поверхности. Подсушиваем основание 15 минут в духовке (температура 190°С).

"Приступим к заливке. Яйца необходимо взбить венчиком до пузырей. Вливаем сливки и добавляем мускатный орех, перец, натертый заранее сыр и соль. Венчиком смешиваем все компоненты. Теперь наполняем форму с основой. Выкладываем грибы с курицей, заливаем с яично-сырой. Завершает композицию изрезанный помидор", — показывает актриса.

Отправляем пирог в духовой шкаф на 30 минут при температуре 190. Готовый киш с индейкой и грибами можно украсить любимой зеленью.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.