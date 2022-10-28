В марте 2022 года Вера Брежнева сообщила, что после нападения россии на Украину ее семья приняла решение уехать из рф.

Как сообщает Politeka.net, певица Вера Брежнева и ее муж Константин Меладзе в этом году уехали в Италию, где помогают украинских беженцам. В последнее время она редко публикует личные фото, но несколько часов назад знаменитость сделала исключение. В этот раз исполнительница в своем Instagram показала редкое фото с младшей дочерью Сарой Киперман.

12-летняя девочка приехала к маме на каникулы. Вместе они устроили импровизированный фотосет в лифте. Вера Брежнева была в сером спортивном костюме с распущенными волосами и без макияжа. Сара оделась с ней в одном стиле. Сара переросла маму и положила голову ей на плечо, а Брежнева тем временем скорчила забавную гримасу.

"Вместе. На каникулах", — коротко подписала фотографию исполнительница Вера Брежнева.

Стоит отметить, что в марте 2022 года Вера Брежнева сообщила, что после нападения россии на Украину ее семья приняла решение уехать из рф. Сейчас она живет в Италии и активно занимается волонтерством, помогая украинским беженцам. Муж артистки - Константин Меладзе - замалчивает войну россии против Украины и ни разу не высказался об этом.

Напомним, Вера Брежнева и TAYANNA после дуэтного трека устроили необычную фотосессию.

Как сообщала Politeka, Брежнева гордо похвасталась неожиданной "украинизацией" после всех русских песен.

Также Politeka писала, влюбленная дочь Брежневой засняла на камеру своего американского бойфренда.