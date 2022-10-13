Як повідомляє Politeka.net, донька української співачки Віри Брежнєвої – Соня почала зустрічатися з хлопцем із США. Молоді люди багато часу проводять разом і діляться спільними романтичними кадрами. Днями дівчина порадувала аудиторію підписників у Instagram новим зворушливим знімком із коханим.
Нині Соня живе у Сполучених Штатах Америки. Там вона зустрічається з хлопцем, якого звуть Бек Добржанськи. В інстаграм-сторіс 21-річна Соня Кіперман привітала коханого з роковинами, а він, у свою чергу, назвав її королевою і освідчився дівчині в коханні.
"Щасливі роковини, Бек", - написала Соня.
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Бек також поділився з шанувальниками досить кумедними фото Соні. На одному зі знімків Соня Кіперман їсть сосиску в тісті в одному з місцевих кафе, а на іншому – притискає до себе симпатичного кота.
Варто зазначити, що Соня – дочка української співачки Віри Брежнєвої, яка з початку війни займається волонтерством у Польщі, та бізнесмена Віталія Войченка. Хлопець Соні живе у Лос-Анджелесі. Бек Добржанськи займається кікскутерінгом - екстремальним видом спорту на самокаті. Хлопець часто публікує відео із різними трюками в інстаграмі.
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