Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка Віра Брежнєва вирішила випустити досить унікальну для неї композицію. Так, сьогодні стало відомо, що Віра Брежнєва та Tayanna заспівали у дуеті про «Вишиванку».

За основу було взято вірш поета Миколи Соми, музику написав Оскар Сандлер. Зазначимо, нова композиція стала першою для артистки з початку війни та під новим псевдонімом VERA.

«Дівчата вітаю вас ❤️❤️ і чекаю на концерт!; З прем'єрою пісні. Віра, Таня, ми вас любимо 💙💛; яка ж чудова українська пісня; вас не впізнати. Українська мова у вас круто звучить; Ну дуже чекала ❤️, дуже красиво 🇺🇦; дуже мелодійно 🫶💐; Як добре 😍👏».

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Нині Соня живе у Сполучених Штатах Америки. Там вона зустрічається з хлопцем, якого звуть Бек Добржанськи.

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