Советник Офиса президента Алексей Арестович обсудил с музыкантом и лидером группы «Вопли Видоплясова» Олегом Скрипкой, как война изменила украинцев и что будет дальше.

Так, Арестович признался Скрипке, что был скептиком, пишет Politeka.net.

"Мы не стали другими, мы обнаружили то, что в нас есть", - отметил Арестович, добавив, что изменения накапливаются постепенно, а реализуются скачкообразно.

Украинцы, по его словам, реализовались и стали теми, кто они на самом деле.

«Я просто вижу в людях, с которыми я имел дело до войны и несколько скиптически смотрел, что вот оно – получилось настоящее. Натура проступила. Естественный свет. И мы стали такими, какими есть. И это, к удивлению, стало для нас наиболее адекватным в ситуации, в которой мы оказались – быть собой. И наиболее адекватным задачам, которые вообще перед миром стоят сейчас», - объяснил Арестович свое мнение Олегу Скрипке.

Это помогает нам вести войну и ничего не бояться, в том числе ядерного удара.

"Вот нас спрашивают: как вы не боитесь ядерного удара? Тю, а чего его бояться? Это то время, когда зрели, зрели и созрели. Нас за шкирку Господь втянул в историю. Я до войны говорил, что у нас три задачи – вернуть народ истории, вернуть государство государству и вернуть государство народу. Потому что были вбиты все три клина... Нас не спрашивали, мы еще не успели договориться, что мы делаем сначала, нас просто взяли за шкирку и сказали: "Вы на пьедестале", - говорит Арестович.

По словам советника Офиса президента, сейчас Украина стоит на пьедестале и весь мир на нее смотрит, задает вопрос: а что будет дальше? С Россией, Восточной Евпропой вообще со всем миром.

«И мы должны начать соответствовать уровню сверхсложных задач, перед которыми нас поставила история. Честно говоря, я был скептиком, а теперь я смотрю что происходит и я уже не просто осторожный оптимист, я большой оптимист», - признался Арестович Скрипке.

Советник Офиса президента Украины подчеркнул, что нанося новые удары по Украине, россияне ищут в наших глазах страх, но не находят его. И не найдут никогда.

"И вот это означает окончательное превращение", - акцентировал Алексей Арестович.

Напомним, когда зарплаты украинцев станут выше, чем были до войны.

Также сообщалось, что украинцы в разгар войны отказываются от наличных денег.

Кроме того, Politeka.net писала о новом решении "Укрэнерго" об отключениях света.