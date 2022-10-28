Світло повернулося всім споживачам, де застосовувалися екстрені відключення світла.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться у новому повідомленні «Укренерго», яке стосується столиці та Київської області.

Так, зазначається, що НЕК «Укренерго» відмінив екстрені відключення світла у Київській області, що були запроваджені 27 жовтня.

Однак ситуація залишається напруженою.

«Просимо всіх клієнтів підтримати енергетиків у боротьбі на енергофронті. Для цього споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06.00 до 11.00 та ввечері з 17.00 до 23.00», - нагадали в «Укренерго».

Підприємців вчергове закликали обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

У свою чергу в КМДА попередили, що 28 жовтня за розпорядженням НЕК «Укренерго» в Києві продовжуються екстрені відключення світла.

«Графіки стабілізаційних відключень, складені напередодні, не актуальні. Через значні пошкодження та дисбаланс в енергосистемі можливі застосування більш тривалих відключень електропостачання», - зазначили в столичній адміністрації.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росія знову атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури. З ладу виведена низка критично важливих об’єктів країни.

Внаслідок цього в Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання. Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, держенергокомпанія НЕК "Укренерго" вводить безпрецедентні екстрені обмеження", – попереджали українців 27 жовтня.

В КМДА додали, що графіки стабілізаційних відключень, які складені напередодні, більше не актуальні.

Також повідомлялось, коли зарплати українців виростут і стануть більшими, ніж були до війни.