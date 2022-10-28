В этот раз на своей странице в Instagram 56-летняя звезда решила развернуто ответить на вопрос, как оставаться красивой, привлекательной и счастливой в любом возрасте.

"А я всегда говорю: «Красота важна, как внешняя так и внутренняя, женщина красивая, когда она здорова, девочки…» Если ты здорова, если ничего не болит и ты заботишься о себе – ты будешь красива в любом возрасте. Это кожа, волосы, это состояние нервной системы…", — пишет Ольга Сумская.

Она решила откровенно поговорить на волнующую всех женщин тему — менопаузу.

"Представьте себе, женщина 30% своей жизни проводит в периоде менопаузы! Итак, в этот период каждая должна помнить, что климакс - это не приговор!!! Мы должны продолжать жить счастливой жизнью и ни в коем случае не терпеть, а идти к врачу и находить решение из-за гормональной терапии. При любых недомоганиях, как только видите изменения во внешности, настроения или самочувствия - надо идти к врачу", - подчеркнула актриса.

Сумская добавила, что сейчас с нашим темпом жизни, стандартами красоты и медициной, уходом за собой - можно быть красивой, желанной и здоровой в любом возрасте. Актриса также напомнила о важности регулярного посещения гинеколога.

"Дорогие наши и прекрасные украинки, я хочу, чтобы вы говорили об этом. Ведь менопауза – это не просто приливы жара, потливость, раздражительность. Это более глубокая проблема, которая может вести к серьезным проблемам в будущем. ‼️☝🏻 Будьте всегда здоровы и не забывайте любить себя!❤️", - пожелала звезда.

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