В этот раз на своей странице в Instagram артист решил поделиться с поклонниками краткой притчей о том, как следует реагировать на оскорбления и провокации.
"Учитель, - если меня кто-то оскорбляет, унижает и пытается провоцировать, что мне делать?
- если кто-то подойдет к тебе с подарком и ты не примешь его, кому будет принадлежать подарок?
- своему бывшему хозяину
- то же самое касается зависти, ненависти и ругательств. До тех пор пока ты не примешь их, они принадлежат тому, кто их принес. ☝️", — пишет Аксельрод.
В последнее время Дэвид Аксельрод (имя при рождении Владимир Ткаченко) активизировался в соцсетях. Накануне певец коротко высказался о своем браке с продюсером и экс-женой певца Александра Пономарева Еленой Мозговой: "Когда рядом Королева, жизнь никогда не будет пресной, скучной и неинтересной 😎! Проверено ☝️😉".
Аксельрод и Мозговая вместе воспитывают 7-летнюю дочь Соломию. При этом несколько лет назад родители Дэвида в интервью рассказывали, что сын с ними общаться не хочет, поэтому о рождении дочери у него они узнали от других людей.
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