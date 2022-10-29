21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару уже долгое время живет и учится в Нью-Йорке, США, где активно продолжает строить карьеру в модельном бизнесе. Своей красотой она покорила миллионера из списка Forbes, вице-президента IT-компании Readdle Дениса Жаданова.

Девушка часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. На этот раз Евдокименко показала эффектные кадры с прогулке по осенним улочкам Манхэттена.

"Утро в Сохо", - написала София под видео, на котором позирует в богемном районе Нью-Йорка в стильном образе. Модель надела оригинальный топ, черный блейзер и брюки, а также дополнила лук лоферами, полностью покрытыми стразами, и маленькой голубой сумочкой.

Многочисленные поклонники в комментариях засыпали девушку комплиментами: "Невероятная Красота!😍🔥", "Безумный образ", "Вау красавица", "Супер София красиво очень", "Великолепно 🔥⭐️✨". Оценил лайком публикацию Евдокименко и ее брат Анатолий, который после незаконной попытки пересечения границы все таки вырвался в Европу и кичился этим в соцсетях.

Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.

Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.

Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике.