Артистка с первых дней полномасштабного вторжения рф начала гастролировать за границей в поддержку Украины, а также принимала участие в польской адаптации шоу "Танцы со звездами", где впервые в истории проекта запустили благотворительный сбор, средства с которого также пошли на поддержку украинцев, пострадавших от войны.

В этот раз на своей странице в Instagram Джамала объявила о премьере своего миниальбома "Поклик".

"За этот год многие из нас услышали свой зов. Сражаться. Спасать. Любить. Миниальбом записывался в разных частях планеты, но мысленно я всегда была дома. Для меня эта запись полна теплых чувств к смелым людям, которые всю жизнь без устали борются за собственную волю и величественную культуру. В EP можно услышать и крымскотатарский инструмент дойра, и народное пение, и слова Симоненко, которые я, как мантру, повторяла последние месяцы", — пишет певица.

Живую презентацию альбома Джамала решила устроить 5 ноября в Музее Ханенко, который пострадал от обстрела Киева.

Поклонники в комментариях поддержали артистку:

"Очень хочется увидеть клип на песню "Закохана"❤️Великолепный EP, особенно песня "Сину" и "Закохана"💛💙";

"Я еще очень жду крымскотатарского альбома, над которым вы так работали до войны 😢❤️";

"Джамала, это невероятный альбом 👏".

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.