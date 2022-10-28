Артистка с первых дней полномасштабного вторжения рф начала гастролировать за границей в поддержку Украины, а также принимала участие в польской адаптации шоу "Танцы со звездами", где впервые в истории проекта запустили благотворительный сбор, средства с которого также пошли на поддержку украинцев, пострадавших от войны.
В этот раз на своей странице в Instagram Джамала объявила о премьере своего миниальбома "Поклик".
"За этот год многие из нас услышали свой зов. Сражаться. Спасать. Любить. Миниальбом записывался в разных частях планеты, но мысленно я всегда была дома. Для меня эта запись полна теплых чувств к смелым людям, которые всю жизнь без устали борются за собственную волю и величественную культуру. В EP можно услышать и крымскотатарский инструмент дойра, и народное пение, и слова Симоненко, которые я, как мантру, повторяла последние месяцы", — пишет певица.
Живую презентацию альбома Джамала решила устроить 5 ноября в Музее Ханенко, который пострадал от обстрела Киева.
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Поклонники в комментариях поддержали артистку:
"Очень хочется увидеть клип на песню "Закохана"❤️Великолепный EP, особенно песня "Сину" и "Закохана"💛💙";
"Я еще очень жду крымскотатарского альбома, над которым вы так работали до войны 😢❤️";
"Джамала, это невероятный альбом 👏".
Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".
Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.
Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.