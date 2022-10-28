Як пише Politeka.net, Христина Решетник - дружина зірки Григорія Решетника, який веде "Холостяка" та "Холостячку". Дружина знаменитості також веде сторінку в Інстаграм, де ділиться багатьом цікавим.

А цього разу Христина поділилася кадрами із прогулянки Віднем.

"Відень чудово зустрічає українців. Приміром, на стійці в готелі пізно вночі, менеджер запитала, звідки ми. Коли почула, що з України очі округлилися до великих розмірів. А коли дізналася, що ми живемо в Києві з трьома дітьми, почала плакати". І постійно запитувати: "Як це можливо? Як взагалі там?", - написала Христина.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Не сліпі люди бачать де знаходиться правда", "Так, якби ви знали, що робили люди в перші дні наступу на Миколаїв, ви були б приголомшені! Ми витримали, бо згуртувалися одразу, допомагали всі, звичайні люди, підприємства! Усі разом! У нас багато героїв", "Прекрасні", "Прочитала зі сльозами на очах".

Нагадаємо, дружина Решетника дозволила собі відволіктися та виїхала з України .

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