В этот раз на своей странице в Instagram артистка сообщила, что умерла известная журналистка и поэтесса Оксана Максимишин-Корабель, автор посвященного Героям Небесной Сотни стихотворения “Мама, не плачь. Я вернусь весной…”. Ей было 54 года.

Руслана опубликовала несколько общих фотографий с поэтессой и видео, на котором она во время Революции Достоинства в центре Киева исполняет стихотворение, которое принесло Оксане наибольшую славу.

"Вечная память. Она была светлая... она была светлом... она для меня будет светить всегда... Оксана Максимишин-Корабель, автор стихотворения "Мама, не плачь", что при жизни автора, стал действительно народным, отошла в вечность... 💔 ", - пишет Лыжичко.

Поклонники певицы также выражают свои соболезнования в комментариях: "Светлая память поэтессе и искренние соболезнования родным!!😢😢", "Не слышал. Царство небесное", "Вечная память😭".

Дочь покойной поэтессы Роксолана Максимишин в Facebook посвятила пост маме.

“Моя дорогая мамочка, теперь ты мой Ангел. Ты достойно несла свой крест. Ты выстояла на все невзгоды, ты выдержала всю боль. Ты всегда была улыбающейся и жизнерадостной. Ты так хотела жить!!!Но, на небе тебе будет лучше, чем было на земле, так решил Господь Бог и да будет воля Его!”, – написала она.

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