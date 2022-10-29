В этот раз на своей странице в Instagram артистка разместила несколько кадров из новой эффектной фотосессии, в которой продемонстрировала свои роскошные формы, и рассказала библейскую притчу о счастье.

"Пошел один человек к Богу и говорит:

- Я слышал, Ты раздаешь людям счастье.

- Раздаю, - ответил Бог.

- Тогда дай и мне.

- Я дам, только счастьем надо уметь пользоваться.

- Я сумею, - заверил человек Бога и получив счастье, ушел

и начал жить счастливо, но вдруг ему показалось, что у других счастье лучше, счастливее. Зависть начала смутить человека. Он и так старался жить счастливо, но не получалось. И вроде бы все есть, и вроде бы всего много, но не хватает, и вроде бы сыт, и все чего-то хочется. Так он мучился-мучился и дошел до того, что от зависти и недовольства стал болеть и сохнуть", — рассказывает Анна Саливанчук.

Тогда мужчина снова пошел к Богу и спросил, почему он одним дает большое счастье, а другим малое. На такое обвинение Господь ответил, что малое он дает тому, кого удовлетворяет и малое, а великое - тому, кому больше нужно. Этому человеку он дал очень большое счастье, но он его не оценил.

"- Дай мне столько, чтобы я мог разглядеть свое счастье.

- Я дам тебе, но ничего бесплатного не бывает.

Не понял человек слов Божиих, взял и пошел домой. Но ни счастья дома, ни добра на том месте, которое он недавно оставил, не оказалось. Все вокруг было так пусто, словно там никогда ничего и не было...

– Господи! - Заорал человек, - ты ведь не дал, а отнял у меня все!

– Я взял только то, что тебя не удовлетворяло, теперь ты начнешь строить новое счастье и, возможно, увидишь его, если сможешь оценить по достоинству. Дважды за счастьем не ходят. Не оценив его однажды, не сможешь оценить его и в другой раз", - добавила Саливанчук.

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