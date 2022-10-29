На этот раз в своем Telegram-канале артистка разместила фото Земли из космоса и поделилась соображениями о нелепости человеческого самомнения.

"Посмотри еще раз на эту точку. Это мы здесь. Это наш дом. На ней все, кого вы любите, все, кого вы знаете, все, о ком вы когда-нибудь слышали. Совокупность нашей радости и страдания, тысячи религий, идеологий и экономических доктрин, каждый охотник, каждый герой и трус, каждый творец и разрушитель цивилизации, каждый король и крестьянин, каждая молодая пара влюбленных, каждая мать и отец, надеющийся ребенок, изобретатель и исследователь, каждый учитель, каждый коррумпированный политик, каждая «суперзвезда», каждый «верховный лидер», каждый святой и грешник в истории нашего рода жили и живут там — на висящей в солнечных лучах точке", — пишет Тина Кароль.

Певица отметила, что Земля – это очень маленькая сцена на огромной космической арене.

"Реки крови, пролитые всеми этими генералами и императорами, чтобы в славе и триумфе они могли на мгновение стать обладателями части точки. Подумайте о бесконечной жестокости жителей одного угла этого пикселя над едва заметными обитателями другого угла, какое желание они должны убивать, как сильна их ненависть. Наша мнимая собственная значимость, заблуждение, что мы занимаем какое-то привилегированное положение во Вселенной, бросаются под сомнение этой точкой бледного света. Пожалуй, нет лучшего доказательства бессмысленности человеческого самомнения, чем этот далекий образ нашего крошечного мира", — добавила Кароль.

Напомним, Ксения Собчак оскорбила украинских героев - Тина Кароль не стала молчать.

Также сообщалось, что Тина Кароль расплакалась во время общения с украинскими защитниками.

Также напомним, что Кароль неожиданно высказалась о доме и призналась, думает ли о нем за границей.