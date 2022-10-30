Популярная украинская певица, а теперь еще и актриса театра Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине и часто выступает с поддержкой волонтерских и благотворительных инициатив, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка записала видеообращение, в котором попросила украинцев о помощи.

Как оказалось, Наталья присоединилась к волонтерской инициативе, в ходе которой собирают средства на буржуйки для военных. В ролике артистка рассказала о том, что к фонду "Україна понад усе" обратились украинские защитники и попросили 200 буржуек. Часто средств уже удалось собрать, но нужно еще.

В подписи к публикации Могилевская написала: "Друзья, хочу познакомить вас с моими друзьями и партнерами, с фондом @ukraine_ponad.yse. К нам пришел запрос от бригады А7013 на 200 буржуек. Эта бригада сейчас защищает наше с вами мирное небо! Сейчас мы вместе хотим обогреть наших защитников и организовываем сбор на обогрев для наших ребят из ВСУ. Переходите по ссылке в сторис и присоединяйтесь к сбору, наши защитники и защитницы заботятся о нашей безопасности 24/7 и позаботимся об их тепле зимой! Любая финансовая помощь сейчас очень ценна. Мы уже собрали деньги на 15 шт, но нужна еще ваша помощь".

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