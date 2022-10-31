Как сообщает Politeka.net, популярная американская телезвезда, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер специально к празднику Хэллоуина перевоплотилась в безумную невесту Франкенштейна и даже устроила интересную фотосессию сразу в нескольких образах.

Сперва Кайли показала себя в классическом платье, а после позволила себе больше и прикрыла формы бинтами, как бы подчеркивая похудевшую на двадцать килограмм фигуру.

При этом Дженнер показала и обновленный макияж - недавно она представила новую линейку своей косметики, поэтому начала экспериментировать.

«Становится все лучше; надо запомнить такую идею; мне нравится Пикассо; Кайли это было хорошо; Нам это нравится😍; Любимая навсегда Кайли.....😍; Кайли те амо😍❤️; идеально устроилась😍; Люблю свой стиль; Красивый наряд; Не делай мне больно 😭; я завидую этой фигуре» - пишут в сети.

Девушка не только довольно быстро пришла в форму, но и смогла справиться с депрессией. По словам Дженнер, это было очень тяжело, она плакала около трех недель, каждый день.

«Сейчас я чувствую себя лучше морально. Я не реву каждый день, так что это здорово. У меня не бывает плохих дней, связанных с моим телом» - заявила Дженнер.

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