В этот раз на своей странице в Instagram ведущий разместил эффектное видео в компании участниц проекта и затронул серьезный вопрос.
"Мы это сделали! Несмотря на все обстоятельства, таки запустили 12-й сезон проекта «Холостяк». И я счастлив, что он звучит по-украински - так и должно быть в свободной и независимой Украине. Также радуюсь, что наше шоу вне политики - оно о романтике и любви, а это основа всех основ. И, учитывая все ваши отзывы и комментарии, я в очередной раз убедился, что наш проект остается самым обсуждаемым и популярным проектом страны", — пишет Григорий Решетник.
При этом зрительницы "Холостяка" в комментариях жестко раскритиковали озвучку шоу:
"Да, к сожалению, озвучка очень некачественная (((( Все разговаривают одинаковым голосом, смотреть невозможно, хотя очень хотелось");
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"Я тоже радуюсь украинскому языку. Но не в такой ужасной озвучке. Совершенно не понятно кто стерва, а кто на стороне добра - все одинаковы как снаружи так и голосом и эмоциями";
"Украинский язык- суперовый! Но в данном случае озвучка одним голосом всех девушек что-то не очень воспринимается…Когда человек говорит собственным голосом можно понять его настроение, эмоции и т.п.…Здесь нет…Не воспринимается🙁";
"Озвучка трэш(не могу смотреть".
Напомним, что ведущий Решетник показал необычное видео с женой, которое снял их сын.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник откровенно рассказал о своем пути к успеху.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник поразил кадрами с сестрой и ее мужем-нардепом.